OASRS presta assessoria a concurso para Centro de Acolhimento e Crianças na Madeira

Está a decorrer até ao dia 16 de Julho o prazo para apresentação de propostas para o concurso para um Centro de Acolhimento de Crianças no Funchal, que conta com a assessoria técnica da OASRS - Ordem dos Arquitectos Secção Regional Sul -Delegação da Madeira.

Trata-se do primeiro concurso lançado por uma entidade privada na Plataforma da Encomenda da OASRS. Fundada em Maio de 1961, a Fundação Cecília Zino (FCZ), entidade promotora do concurso, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, com sede no Funchal, que tem como objecto principal, a promoção da integração social e comunitária, protecção e assistência a crianças e jovens necessitados.

O concurso tem como objectivo o desenvolvimento do projecto para um Centro de Acolhimento de Crianças no Funchal com capacidade para 15 crianças dos 0 aos 18 anos e decorre numa única fase anónima com a apresentação digital de propostas a fazer-se através da plataforma de Encomenda da OASRS.

A área de intervenção, localizada na Rua João Paulo II, no Funchal, corresponde a um lote com cerca de 2050m2, sendo o valor máximo estimado para o custo da obra de 700.000 euros (setecentos mil euros), acrescido do IVA à taxa legal em vigor.

São critérios de selecção o conceito e o programa (50%), a implantação e integração na envolvente (30%) e a exequibilidade técnica e económica da solução (20%).

A equipa projectista deverá ter um arquitecto natural da Madeira ou a exercer a actividade profissional nesta Região Autónoma, com inscrição efectiva em vigor na Ordem dos Arquitectos, com idade igual ou inferior a 40 anos à data de entrega das propostas e ser autor ou co-autor do trabalho de concepção.

Júri é constituído por Michael Paul Zino, representante da Fundação Cecília Zino, que preside; arq.º Rui Campos Matos, indicado pela Fundação Cecília Zino e arq.ª Rita de Almada Negreiros, indicada pela OASRS. Haverá três prémios a distribuir entre primeiro (€ 5.000), o segundo (3.000 euros) e o terceiro (2.000 euros) classificados. O anúncio dos resultados está previsto para o final de Julho.