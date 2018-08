O Verão veio para ficar

As altas temperaturas que se fazem sentir hoje no Arquipélago da Madeira -- associadas à aproximação e invasão de massa de ar tropical continental quente e seca -- fazem com que a ilha da Madeira esteja sob aviso laranja e o Porto Santo sob aviso amarelo, até ao dia 6 (segunda-feira).

No Funchal as temperaturas as temperaturas previstas situam-se entre 22ºC de mínima e os 29ºC de máxima, prevendo-se que possam chegar aos 29 e 33 ⁰C neste domingo.

A esta massa de ar estarão associados valores baixos da humidade relativa do ar, inferiores a 30 %, mais persistentes nas regiões montanhosas.

De resto, as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para este dia 5 de Agosto, apontam para céu em geral pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade nas vertentes norte até meio da manhã.

Entre o dia 5 (domingo) e o dia 8 (quarta-feira), o vento de N ou NE, deverá ser temporariamente moderado a forte (30 a 45 km/h), em particular na parte leste da Ilha da Madeira e nas regiões montanhosas.

Relativamente ao estado do mar, são esperadas ondas de norte com 1 a 1,5 metros, na costa Norte, e ondas inferiores a 1 metro, na costa Sul.

A temperatura da água do mar rondará os 23/25ºC.