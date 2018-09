“O que vemos é uma gritaria do Funchal para Lisboa”, diz Paulo Cafôfo sobre o Governo de Miguel Albuquerque

Numa entrevista concedida ao Público, Paulo Cafôfo disse que o Governo Regional de Miguel Albuquerque tem simplesmente feito “uma guerrilha política com o Governo da República e com António Costa”.

“A verdade é que os governos socialistas sempre foram governos bons para a Madeira, muito melhores do que os do PSD. O que vemos é uma gritaria do Funchal para Lisboa. Com o objectivo de camuflar a incompetência em resolver os problemas da região – se temos autonomia é para termos capacidade de os resolver. E com a intenção pôr os portugueses da Madeira contra os do continente. A finalidade é evitar que o PS Madeira ganhe as eleições”, afirmou.

Paulo Cafôfo disse mesmo que “ o Alberto João sabia fazer melhor as coisas do que Miguel Albuquerque”. “Foi um político que marcou o período da história recente da região”, afirmou.

Mesmo assim, referiu que não se revê, “de maneira nenhuma, na forma do exercício de um poder autoritário, musculado, do quero, posso e mando”. “Revejo-me num poder em que as pessoas são participantes e participativas”, frisou.

Questionado sobre quando irá suspender o mandato na autarquia, Paulo Cafôfo disse que a sua saída da câmara “não está definida”. “Por uma razão: as eleições ainda não foram marcadas. Aguardo serenamente para poder decidir. Dependerá daquilo que são os compromissos que tenho com os funchalenses”, justificou.

Além disso, afirmou ser uma alternativa política “saudável” e apesar de considerar que esta é “uma disputa difícil”, acredita que irá sair vencedor. “Mas acredito que vou vencer, tenho em mim a força de muitos madeirenses que já não se revêem neste tipo de poder que não tem qualquer visão, nem rumo para a região”, realçou.