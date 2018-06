“O museu [CR7] pediu-nos para substituir e colocar este busto em homenagem ao atleta e achámos que devíamos trocar”, diz Duarte Ferreira

A substituição do busto de Cristiano Ronaldo do Aeroporto da Madeira foi pedida pela família Aveiro, através do Museu CR7. A afirmação é de Duarte Ferreira, director do Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo, o mesmo que, de manhã, adiantou ao DIÁRIO e à TSF não ter conhecimento desta substituição e que iria procurar se inteirar do que se terá passado.

Há pouco, o DIÁRIO voltou a contactar Duarte Ferreira que revelou que este foi um pedido do museu e que “a mudança aconteceu na noite de quinta para sexta-feira”.

“O museu [CR7] pediu-nos para substituir e colocar este busto em homenagem ao atleta e achámos que devíamos trocar, mas de qualquer modo temos o antigo guardado”, disse, acrescentando que, neste momento, ainda não sabe o que irá ser feito ao busto da autoria de Emanuel Santos.

Duarte Ferreira escusou-se comentar o facto de o escultor madeirense não ter sido informado desta substituição e de estar “triste com toda esta situação, isto depois de, no início, ter sido alvo de chacota pelo pacto de o busto não ser parecido com o melhor jogador do mundo.

Em relação às críticas que têm surgido em torno desta polémica substituição, sobretudo nas redes sociais e, até mesmo, no Aeroporto da Madeira, apenas disse que “as pessoas têm direito a ter a sua opinião”.