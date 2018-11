“O jornalista é sempre visto como jornalista”, diz José Manuel Rosendo, jornalista, na conferência ‘Jornalismo e Redes Sociais - Desafios no Presente, promovida pela Direcção Regional da Madeira do Sindicato dos Jornalistas, que se está a decorer no Museu de Imprensa, em Câmara de Lobos.

O jornalista disse que um profissional desta área não pode dizer mal de uma determinada pessoa nas redes sociais e depois entrevistá-la, pois corre o risco de essa mesma pessoa, no decorrer da entrevista, confrontar com o que foi dito no Facebook ou no Instagram. “Cuidado com o que se escreve nas redes sociais”, alertou.

A iniciativa irá ainda contar com os oradores Brício Araújo, Advogado, e Samuel Mateus, professor universitário. Lourenço Freitas é o moderador.