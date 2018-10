“O Estado Português paga 47% das verbas em falta para o novo hospital”, diz o PS

Num comunicado dirigido à imprensa, o PS diz que é fácil perceber, com base nos números fornecidos pelo Governo Regional, através do Jornal Oficial, que “o Estado Português paga 47% das verbas em falta para o novo hospital”.

“Constata-se que o Orçamento de Estado para o próximo ano contempla 51% da verba prevista para o primeiro ano de construção. Por isso, o Governo Regional já não tem desculpa para adiar o lançamento do concurso público internacional para a construção do Hospital Central da Madeira”, refere.

A seu ver, o que “o Governo do PSD-Madeira quer esconder é que, pela primeira vez, há um Governo da República a financiar directamente a construção de um Hospital na Madeira, através de um Projecto de Interesse Comum, apesar de a saúde estar regionalizada”.

“O que o PSD não quer que se saiba é que, se não fosse o Governo PS, a Madeira continuaria sem lançar a construção de um novo Hospital na Madeira”, afirma, acrescentando que “o que melindra o PSD-M é que nunca um Governo PSD na República assumiu um tostão para a construção de um Hospital na Madeira”.

Por último, continua o PS, “a dor do PSD-Madeira é que nenhum Governo da República do PSD ajudou a Madeira”. “A dívida pública da Madeira foi paga por um Governo PS, a Lei de Meios para fazer face à catástrofe do 20 Fevereiro foi de um Governo PS e, agora, para o novo hospital, é mais uma vez um Governo PS que ajuda e não um Governo PSD. Desses, a Madeira teve até hoje zero”, acrescenta ainda.