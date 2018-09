Face às declarações de responsáveis governativos e de deputados regionais do PSD-Madeira, o grupo parlamentar do PS-M diz, numa nota de imprensa assinada por Victor Freitas, que em quatro anos e meio de governação PSD/CDS-PP na República e, durante todo esse tempo, “o Estado Português não investiu na segurança dos madeirenses, abandonando a Madeira, como se de uma região estrangeira se tratasse, para mais com a cumplicidade do PSD-Madeira e do Governo Regional”.

“Nunca, desde o 25 de Abril de 1974, o Estado tinha desinvestido tanto naquelas que são responsabilidades suas, em matéria de Administração Interna, numa total desresponsabilização para com o povo da Madeira”, referiu, acrescentando que “com a mudança de Governo na República para o Partido Socialista, ocorrida em 2015, o Estado começou a assumir as suas responsabilidades nesta área para com a Madeira. É disso exemplo o investimento de 4,3 milhões de euros por parte do Estado em execução na Região Autónoma da Madeira”.

São disso exemplos, enumera o presidente do Grupo Parlamentar do PS-Madeira: “o projecto de investimento que tem um custo previsto de 1,5 ME que visa alargar o sistema de vigilância e controlo costeiro; a construção da esquadra da PSP no Concelho da Ponta do Sol; a construção da esquadra da PSP na Ilha do Porto Santo; a construção da esquadra da PSP no Concelho de Machico e a construção da esquadra da PSP no Concelho de Santa Cruz”.

“Estes são alguns exemplos de como o actual Governo da República está a assumir as suas responsabilidades, contrariando a forma como o PSD/CDS-PP governou o país e tratou os madeirenses”, explica.

Além disso, refere ainda que “por aqui se vê a amnésia colectiva do PSD-Madeira e do seu Governo, que, lançados que estão na cegueira eleitoral do próximo ano, optaram como instrumento de campanha pela mentira sistemática e a desresponsabilização grosseira das competências Autonómicas, tentado lançar responsabilidades que são únicas e exclusivas da competência do Governo Regional sobre o Governo da República”.

“A autonomia é também responsabilidade. A protecção civil é responsabilidade do Governo Regional, mas, perante a incompetência que os próprios assumem, tentam esconder essa incompetência criando falsas lógicas de inimigos externos. O único inimigo que os madeirenses temem, e é bem real, é a incompetência do PSD na governação da Madeira”, concluiu.