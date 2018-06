O empenho e a determinação são as bases para o futuro

Na cerimónia que premiou os três alunos vencedores do Concurso ‘Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas’, realizada esta tarde no Palácio de São Lourenço, no Funchal, Ireneu Barreto salientou a importância da iniciativa, considerada já uma tradição, que distingue o trabalho e o talento dos jovens madeirenses.

O evento destacou Pedro Afonso Gonçalves Quintal, aluno do 12.º ano da Escola Secundária Jaime Moniz e vencedor do concurso, Ana Beatriz Correia Serrão Bettencourt Góis, aluna do 9.º ano do Colégio de Santa Teresinha, vencedora do segundo prémio, e Marta Luísa Pereira Freitas, aluna do 12.º ano da Escola Secundária Jaime Moniz, galardoada com o terceiro prémio.

O Representante da República para a Madeira diz que o prémio tem excedido as expectativas, ano após ano e é a melhor maneira de começar a comemorar ‘Portugal, Camões e as Comunidades Portuguesas’.

“A nossa língua é, realmente, uma das traves que dão sentido à trindade ‘Portugal, Camões e Comunidades Portuguesa’, foi em português que Camões nos apresentou ao Mundo, e foi em torno da língua portuguesa que se formaram as Comunidades Portuguesas”, revelou o Representante, valorizando os textos premiados, como resultado do empenho e do trabalho individual de cada um.

Transmitiu uma mensagem focada na determinação e no empenho, as bases para o futuro e para que tudo seja possível, mesmo as metas aparentemente inalcançáveis e recordou que vale a pena estudar porque “saber é poder” e o futuro faz-se com estudos que darão depois os seus frutos.

Numa altura em que o conhecimento é determinante, “nunca como antes o ser humano e, principalmente as gerações do futuro, enfrentam desafios antes inimagináveis, como a concorrência entre o ser humano e as máquinas, que poderá, segundo alguns, vir a tornar-se desigual”. Daí que seja necessário evoluir na descoberta do “porquê” das coisas, e de passar do mero conhecimento à sabedoria.

Ireneu Barreto considera “essencial que as escolas comecem a preparar as crianças e jovens para este efeito”, cientes de que a tecnologia “não vale por si e não é um valor em si mesmo”.

Uma tarefa para a qual estão todos convocados – professores, alunos, famílias, sociedade civil.

Deixou uma palavra de apreço e agradecimento aos professores, em especial aos que colaboraram activamente nas tarefas associadas a este prémio literário, destacando o resultado do concurso como um resultado de muitos anos de trabalho da comunidade escolar, que tem nos professores um elemento estrutural e insubstituível. “Estes prémios que hoje atribuímos são também vossos e é nas vossas mãos que, confiantemente, colocamos o nosso futuro, coisa que é de valor incalculável”, frisou Ireneu Barreto, esperando que os governos saibam interpretar e valorizar a missão de quem educa.

O júri do concurso foi composto por Irene Lucília Andrade, Agostinho Lídio Araújo e Anabela Nóbrega Abreu Pita, e teve a tarefa de ler todos os trabalhos e selessionar os vencedores.

Recorde-se que o concurso surgiu em 2013 pelas mãos do Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, para associar as gerações mais novas às comemorações do dia 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.