Amândio Torres, ex-secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, foi outro dos oradores convidados no debate inserido nos Estados Gerais do PS-Madeira, ‘A cidade e as Serras. E as pessoas’, que teve lugar ao longo desta manhã no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos.

Aos muitos presentes, que encheram a sala, deixou a sua opinião sobre o desenvolvimento rural, o qual, crê, “passa sempre muito pela decisão política ao nível das autarquias, em conjugação com os legítimos interesses das pessoas”.

Amândio Torres considerou que o despovoamento das zonas rurais “é muito preocupante” e deu o exemplo da experiência do continente de zonas que estão profundamente debilitadas e degradadas em termos demográficos e em termos do uso do território, onde “se assiste à renaturalização do território, à invasão da natureza junto das pessoas, com efeitos que nós pudemos infelizmente observar em 2017”.

Como tal, advertiu que a Região Autónoma da Madeira “deverá estar muito atenta ao que se passou no continente, para evitar que isso possa suceder aqui neste território maravilhoso, que é uma pérola no turismo internacional”.

Por seu turno, a arquitecta Cristina Pereira destacou a importância do ordenamento do território, dando o exemplo da revisão do Plano Director Municipal do Funchal, em que um dos objectivos tinha a ver com a preservação das actividades rurais e a preocupação com a contenção da expansão urbana, protegendo solo agrícola e florestal. “Só com estas medidas, que têm de ser vistas a médio e a longo prazo, é que se consegue de facto preservar e manter o nosso equilíbrio ambiental, das nossas florestas e solo agrícola”, sublinhou.