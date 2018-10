O controlo dos ratos deve ser intensificado no Outono, alerta especialista!

Basta mencionar a palavra “rato” que a generalidade das pessoas fica assustada. Os roedores são considerados vizinhos indesejáveis, verdadeiras pragas, com enorme potencial de transmitir doenças e de originar prejuízos em empresas e residências.

Os próximos meses, quando as temperaturas descem, constituem o período em que os roedores aparecem com maior frequência nas áreas internas, já que precisam de abrigo e de mais alimento para compensar a perda térmica do seu corpo. Por isso, este é o momento de reforçar a prevenção.

Na Madeira, há três tipos de espécies de roedores fundamentais, nomeadamente as ratazanas, os ratos de telhado e os murganhos. Desinfestar por contra própria qualquer uma destes espécies é bastante difícil e, quase sempre, ineficiente. Muitos produtos utilizados no circuito de retalho não são de uso profissional, pelo que a linha doméstica dos raticidas será menos eficiente em termos de controlo face aos raticidas de uso profissional, os quais são exclusivos e de acesso restrito, sendo que apenas algumas empresas de controlo de pragas têm acesso aos mesmos. Portanto, procurar por uma empresa especializada para combater o problema será um dos passos fulcrais para auxiliar à resolução de uma situação relacionada com a presença de ratos.

Os produtos podem ser um perigo, além de ineficientes quando utilizados de forma incorrecta. Podem gerar sérios problemas de contaminação e risco de morte a outros animais. Quando os roedores morrem instantaneamente, os demais logo relacionam a morte ao consumo de biocidas e, como técnica de preservação de sua espécie, acabam por não ingerir mais naquele ponto de alimentação.

O hábito de roer dos ratos vem do facto de que precisam desgastar continuamente os dentes incisivos, que não param de crescer e caso não o façam morrem. A característica anteriormente abordada poderá originar grandes prejuízos, como, por exemplo, numa rede eléctrica, podem originar curtos-circuitos e incêndios.

Os ratos adaptam-se facilmente aos ambientes e têm a audição, o olfacto, o paladar e o tacto muito desenvolvidos. São infestados de pulgas e outros parasitas, mas também por usarem a urina e fezes para demarcar territórios, podem transmitir doenças como leptospirose, tifo, peste bubónica, febre hemorrágica, salmonelose, sarnas e micoses, entre outras.

Como os roedores transmitem as doenças:

- Contacto directo com itens contaminados por excrementos de roedores, urina, sangue e saliva de um roedor morto;

- Mordidelas & arranhões;

- Inalação de ar contaminado com fezes e urina de roedores;

- Infestação – ingerir alimentos e bebidas contaminadas.

De hábitos nocturnos, dormem durante o dia, logo à noite deslocam-se dos esconderijos para procurar alimentos.

Multiplicam-se rapidamente e, por isso, não se pode adiar a tarefa de controlá-los.

Conheça um pouco mais sobre cada espécie de ratos que costumam habitar as zonas urbanas.

RATAZANA

As ratazanas podem medir até 50 centímetros do focinho à ponta de cauda, chegando a pesar meio quilo de peso e coloração da pelagem cinza acastanhado. Com as membranas que possuem entre os dedos, são excelentes nadadoras, alimentando-se de grãos, sementes e evitam alimentos estragados. Vivem em média dois anos, período no qual uma fêmea pode ter mais de 250 filhos.

RATO DE TELHADO OU RATO PRETO

Com pelagem escura, o rato de telhado pode pesar até 250 gramas e chegar a 18 centímetros de comprimento corporal. O seu nome vulgar é uma referência ao facto de viverem em telhados ou forros, onde constroem os seus ninhos. Procura por frutos e verduras frescas, grãos e sementes.

MURGANHOS

Os murganhos pesam cerca de 20 gramas e têm num máximo 8 centímetros de comprimento corporal. Têm pelagem clara e são muito curiosos. Vivem cerca de um ano, em colónias, onde cada fêmea pode gerar quase 200 filhotes. Dão preferência a alimentos em bom estado e limpos, especialmente sementes e grãos.

PREVINA-SE!

Medidas preventivas e comportamentos a serem adoptados, que diminuem os riscos de aparecimento de roedores no ambiente:

- Evite deixar à disposição dos ratos alimentos, água e locais onde possam se abrigar;

- Diariamente, essencialmente à noite, deixe os locais onde são preparados alimentos devidamente limpos;

- Deixe os restos de alimentos sempre bem acondicionados antes de descartá-los;

- Não deixe a comida dos animais de estimação exposta;

- Recolha e descarte apropriadamente as fezes dos cães, que também podem servir de alimento;

- Não acumule objectos que não tenham utilidade;

- Não deixe acumular no exterior das edificações materiais de construção, lixo, galhos, troncos ou pedras;

- Não deitar o lixo fora dos contentores apropriados;

- Mantenha ralos e tampas sempre bem encaixados, no caso das cozinhas e casas de banho;

- Selar e isolar todas as fendas e furos nos exteriores das edificações, incluindo nos pontos de entrada para canos e esgoto, preenchendo as aberturas em torno das portas e janelas.

A Extermínio, Higiene e Controle, Lda – entidade certificada e especialista em controlo de pragas, sabe bem como encontrar a origem e causas das infestações das pragas, bem como solucionar e prevenir a recorrência.

Fornecemos os tratamentos mais eficazes e personalizados para todos os tipos de pragas.

Oferecemos um levantamento gratuito – aguardamos o seu contacto!

www.exterminio.pt

Telefone: 291 930 500