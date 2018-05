“O conflito é normal desde que não comprometa a harmonia familiar”

Regras e limites claros, imparcialidade, não comparar, antecipar situações de conflito, técnicas de negociação, gentileza, auro-regulação e tempo exclusivo, são, na opinião de Joana Zona, advogada e mediadora familiar, conselhos para mediar os conflitos entre irmãos.

Mãe de três filhos, com idades compreendidas entre os 11 e os 7 anos, a advogada madeirense confessou à plateia que foi o mais novo quem veio “revolucionar a vida em casa”.

Porque “é normal haver conflitos”, ou seja, “é normal as confusões e a zangas”, admitiu que estes até são “positivos”, desde que não comprometam a harmonia familiar. Entende os mesmos devem ser encarados pelos progenitores como “oportunidade” de gerir as suas emoções, “resolvendo os seus problemas com a mínima intervenção possível dos pais”.

Com o tema ‘Diversão sim, brigas não! – Mediação de conflitos entre irmãos’, Joana Zino diz que “raras são as pessoas que têm uma noção positiva de conflito”, que deve ser encarado como normal. Sobre a prevenção do mesmo, aconselha que primeiro importa saber quais são os interesses de cada um de modo a ser possível encontrar a solução mais justa para todos.

Referiu alguns conselhos sobre competências de cooperação para a prevenção de conflitos, destacou o poder das técnicas de negociação e a comunicação positiva e deu algumas dicas criativas para a resolução destes problemas através das técnicas de mediação.