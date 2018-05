“O castigo é a melhor forma de desresponsabilizar uma criança”, adverte a autora do blogue ‘Mum’s the boss’, Magda Gomes Dias, a primeira oradora da Conferência Parentalidade. Pais à Maneira, a decorrer no Pestana Casino Park Hotel. A oradora convidada é da opinião que muitos pais não falam correctamente com as crianças e confundem castigo com consequência.

Porque parentalidade positiva não significa parentalidade permissiva, o deixar as crianças fazerem tudo, o dar muita atenção e dizer que elas são os melhores, muitas vezes fragiliza essa relação.

Porque comportamento gera comportamento, considerou que “hoje em dia os miúdos não sabem obedecer porque não tem modelos de obediência dentro de casa”, afirmou. Criticou também os pais que chamam a atenção dos filhos para os comportamentos desadequados, mas esquecem-se de lembrar à criança qual é o comportamento que ela tem de ter.

A autora do livro Crianças Felizes, que pretende ser um guia para aperfeiçoar a autoridade dos pais e a auto-estima dos filhos, considera que a questão da autoridade e da obediência é uma falsa questão, porque não é autoridade, mas sim cooperação. Na opinião da oradora, parentalidade positiva é sobretudo uma questão de vínculo e de comunicação.

À vasta plateia, a formadora nas áreas comportamentais e comunicacionais há mais de década e meia, diz que o castigo é um jogo de poder dos pais e que parentalidade positiva “é um processo difícil e exigente” que não significa dizer sim.