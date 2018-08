Relativamente às declarações do PS Madeira proferidas esta manhã, a propósito do encaminhamento de doentes da Região para tratamento em unidades de saúde do Continente, o Governo Regional da Madeira, através da secretaria regional da Saúde, esclarece que “o aumento no encaminhamento de doentes para tratamento em unidades de saúde do Continente revela exactamente o contrário do que o PS afirma”.

“É precisamente, pelo facto do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira ter melhorado e reforçado a sua capacidade de resposta, dispondo de uma maior diferenciação clínica, através do aumento do número de profissionais das mais variadas áreas de especialidade, que tem sido possível tratar, de ano para ano, um maior número de doentes”, esclarece numa nota de imprensa enviada à redacção.

Além disso, refere que “o acréscimo de encaminhamento de doentes para fora da Região, deve-se essencialmente à patologia oncológica associada à necessidade de realização de exames complementares de diagnóstico, cirurgias e tratamentos altamente inovadores e à diferenciação dos serviços do SESARAM que dispõe de novas áreas de diagnóstico, que permitem a identificação precoce de novas patologias”.

“Em resultado desta aposta na diferenciação e na qualidade dos cuidados de saúde, os doentes são encaminhados para centros de referência nacionais e internacionais, que garantem de forma adequada e complementar as necessidades de tratamento da população. A programação da produção assistencial do Serviço de Saúde da Região teve sempre em linha de conta a possibilidade de referenciação para centros de excelência, em áreas em que a Região não pode constituir-se como a melhor resposta, pela sua dimensão populacional e baixa casuística”, diz.

Afirma ainda que “o Serviço Regional de Saúde diferencia-se do Serviço Nacional de Saúde pelo forte investimento que o Governo Regional da Madeira tem realizado na área da saúde, sobretudo no reforço dos profissionais, quer da área clínica, quer de apoio ao funcionamento. Esta é uma clara evidência observável por todos”.

Sobre este assunto, Rui Abreu, secretário-geral do PSD/M, também se pronunciou, tendo dito que “as apreciações demagógicas e populistas do PS-M”, desta manhã, a propósito do encaminhamento de doentes para tratamento em unidades de saúde do Continente, merecem alguns reparos.

“O PSD/M lamenta que o PS-Madeira fale daquilo que desconhece e que continue a ignorar o forte investimento feito no Serviço Regional de Saúde, ao contrário da trapalhada que o governo da geringonça do PS, BE e PCP têm feito no Serviço Nacional de Saúde que está quase na banca rota”, concluiu.