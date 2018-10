Nuvens e chuva nas previsões para esta quarta-feira

Períodos de céu muito nublado, tornando-se gradualmente muito nublado a partir do final da tarde e períodos de chuva ou aguaceiros, em especial até final da manhã e no final do dia são as previsões para hoje para o arquipélago, que já não tem em vigor qualquer aviso meteorológico. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê ainda vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante Norte, rodando para o quadrante Oeste a partir da manhã e aumentando para moderado a forte (30 a 40 km/h) nas terras altas no final da tarde.

Quanto ao Funchal, vai apresentar períodos de céu muito nublado, tornando-se muito nublado no final do dia. A chuva também vai marcar presença particularmente até final da manhã e no final do dia. O vento vai soprar fraco ou em geral fraco, inferior a 20km/h. A temperatura vai chegar aos 25ºC. A mínima não desce além dos 20ºC, o mesmo acontecendo no Caniçal, em Machico, Santa Cruz, no Porto Moniz e na Ponta do Sol

Câmara de Lobos vai registas 26ºC de máxima e 19ºC de mínima; Ponta do Pargo e Santana estarão entre os 18ºC e os 24ºC. São Vicente registará uma mínima de 17ºC e máxima de 25ºC. O Porto Santo tem extremos nos 19ºC e 25ºC.

No mar, a costa Norte apresenta ondas com 1,5 a 2 metros de Noroeste. Na costa Sul serão de sudoeste com 1 a 1,5 metros. A temperatura da água ainda convida a um mergulho, está nos 23ºC. Hoje o risco de exposição à radiação ultravioleta está elevado, 6 numa escala até 11.