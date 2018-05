Nuvens e alguma chuva em dia de risco muito elevado de exposição aos raios UV

As nuvens teimam em não deixar os céus da Madeira, hoje não é excepção, com períodos de céu muito nublado. A chuva também vai aparecer, acredita o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que prevê aguaceiros, em especial nas vertentes norte e terras altas. O vento será moderado a forte (25 a 40 km/h) de Noroeste, soprando forte (35 a 45 km/h) nas terras altas e as temperaturas vão oscilar entre os 16ºC e os 22ºC.

No Funchal as previsões são semelhantes e também aqui o céu estará com muitas nuvens e com possibilidade de ocorrência de aguaceiros. O vento é que será fraco (inferior a 15 km/h).

Em Machico, Caniçal, Porto Santo e em Câmara de Lobos os termómetros estão ligeiramente abaixo, com temperaturas entre os 15ºC e os 21ºC; Santa Cruz e a zona do Lido entre os 16ºC e os 21ºC; Ponta do Sol entre os 16ºC e os 20ºC. 15ºC a 20ºC é o intervalo para o Porto Moniz

Na Ponta do Pargo vai precisar de agasalho, pois a mínima será de 13ºC e a máxima de 19ºC, sobe até 20ºC no caso de Santana e de São Vicente. Mais frio ainda vai estar hoje o Santo da Serra, com 8ºC – 17ºC; Bica da Cana, no Paul da Serra, com 4ºC a 9ºC; e o Areeiro, entre os 5ºC e os 9ºC.

Não se deixe enganar no entanto pelas temperaturas. O índice de radiação ultravioleta (UV) está hoje em risco muito elevado, correspondendo a 8 numa escala até 11. Quase todas as regiões do país apresentam hoje um risco muito elevado e elevado, indica o IPMA.

Para as regiões com risco ‘muito elevado’ e ‘elevado’, o IPMA recomenda o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, ‘t-shirt’, guarda-sol e protetor solar, além de desaconselhar a exposição das crianças ao sol.

No Mar na Madeira estão previstas ondas de Noroeste com 2 a 3 metros a Norte e de Sudoeste com 1 a 1,5 metros a Sul. A temperatura da água do mar está nos 19ºC.

Quanto ao resto do país, o IPMA prevê para hoje no continente períodos de céu muito nublado, apresentando-se muito nublado no litoral a Sul do Cabo carvoeiro até meio da manhã, períodos de chuva ou aguaceiros a partir do final da manhã e possibilidade de ocorrência de trovoada.

A previsão aponta ainda para vento em geral fraco do quadrante Sul, soprando temporariamente de Noroeste durante a tarde no litoral Oeste, neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, pequena subida da temperatura mínima na região Norte e subida da máxima.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 11 graus (Évora e Leiria) e os 16 (em Lisboa) e as máximas entre os 21 (no Porto e em Viana do Castelo) e os 28 (em Braga e Santarém).

Para os Açores prevê-se céu muito nublado, diminuindo de nebulosidade durante a tarde, períodos de chuva fraca, passando a aguaceiros fracos e vento moderado a bonançoso.

Em Santa Cruz das Flores vão variar entre os 15 e os 23, na Horta entre os 15 e os 21, em Angra do Heroísmo entre os 13 e 20 e em Ponta Delgada entre os 13 e os 20 graus.