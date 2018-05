Nuvens certas e pequena descida da temperatura máxima previstas

Períodos de céu muito nublado são previsões e partilhadas para a Madeira em geral e também para a zona do Funchal, com os termómetros a descer aos 20ºC na temperatura máxima. No quadro do arquipélago, estão previstos ainda aguaceiros, em especial nas vertentes Norte e terras altas, até meio da manhã, vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) predominando de Nordeste, antecipa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera e temperaturas. A mínima será de 16ºC.

No Funchal, além dos períodos de céu muito nublado, há possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos até meio da manhã e vento fraco (inferior a 15 km/h).

No mar, as ondas na costa Norte serão de Noroeste com 1,5 a 2,5 metros; na costa Sul não vão ultrapassar os 1,5 metros.