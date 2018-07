Nuvens a marcar início de semana quente na Madeira

Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a Madeira, nesta segunda-feira, o céu vai apresentar períodos de muita nebulosidade, apresentando-se geralmente muito nublado nas vertentes norte e na ilha de Porto Santo.

O vento soprará fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante norte.

O Funchal vai chegar hoje aos 26º Celsius.

Relativamente ao estado do mar, na costa Norte são esperadas ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros. Na costa Sul estas serão de sudoeste inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 23/24ºC.

Ainda de acordo com o IPMA, onze distritos de Portugal continental e os arquipélagos da Madeira e dos Açores apresentam hoje um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV).

Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Lisboa, Setúbal, Évora, Beja e Faro são os distritos em risco muito elevado.

Leiria, Coimbra e Vila Real apresentam nível elevado, Aveiro e Viana do Castelo um risco moderado e Braga e Porto um risco baixo.

Para as regiões com risco muito elevado e elevado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera recomenda o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, ‘t-shirt’, guarda-sol e protetor solar, além de desaconselhar a exposição das crianças ao sol.

Os índices ultravioleta variam entre 1 e 2, em que o risco de exposição à radiação UV é baixo, 3 a 5 (moderado), 6 a 7 (elevado), 8 a 10 (muito elevado) e superior a 11 (extremo).