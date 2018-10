Nuno Morna e Duarte Gouveia participam na segunda Convenção Nacional da Iniciativa Liberal, em Coimbra

No próximo sábado, dia 13 de Outubro, realiza-se em Montemor-o-Velho - Coimbra, a segunda Convenção Nacional da Iniciativa Liberal, órgão máximo deste partido. Da Madeira participam no evento os membros Nuno Morna e Duarte Gouveia.

O contributo da Região manifestar-se-á em especial nas duas moções sectoriais a apresentar. São elas: a ‘Autonomia 4.0’, cujo primeiro subscritor é Nuno Morna e o ‘Suporte Informático para um Partido do Século 21.2’, cujo primeiro subscritor é Duarte Gouveia.

“A moção ‘Autonomia 4.0’ defende que devemos iniciar a quarta fase da autonomia, depois do arranque na sequência do 25 de Abril, do inicio de funções dos órgãos próprios e da aprovação e revisão dos Estatutos Político-Administrativos”, revela numa nota de imprensa enviada à redacção, acrescentando que a moção ‘Suporte Informático para um Partido do Século 21.2’ “pretende fazer da Iniciativa Liberal o partido mais inovador em termos de mecanismos de debate e construção de propostas políticas. Propõe novas formas de debate, suportadas por ferramentas informáticas, que permitam a cada cidadão, até a partir do telemóvel, a possibilidade de contribuir no seu tempo disponível, com o seu nível de empenho e nos temas que mais lhe interessam”.

Recorde-se que a primeira convenção ocorreu no Porto, no dia 26 de Novembro de 2017, tendo então contado com a presença dos membros da Madeira Nuno Morna e Alícia Nóbrega.