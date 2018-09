Números da greve dos enfermeiros só às 11 horas

Começou há poucos minutos, às 8 horas, a greve de dois dias dos enfermeiros, mas os números da adesão na Madeira só estarão disponíveis por volta das 11 horas com a passagem dos piquetes de greve pelos vários serviços. Juan Carvalho, presidente do Sindicato dos Enfermeiros da Madeira, espera uma forte adesão e o próprio Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) já alertou a população para contactar previamente os serviços antes de se deslocar para tratamentos.

Neste momento o que tem é apenas uma ideia. “Da passagem que fizemos pelos serviços, a percepção que temos é que há um forte descontentamento e revolta”.

Pela estimativa do Sindicato, deveriam estar hoje ao serviço 600 a 700 profissionais nos cuidados de saúde primários e na área hospitalar.

O alerta emitido ontem pelo SESARAM para que a população confirme primeiro se há ou não enfermeiros antes de se deslocar aos serviços é bem vista pelo sindicalista. “O SESARAM faz bem em alertar os utentes para a jornada de luta, nós também o fazemos quando dizemos que os enfermeiros estarão nos serviços a assegurar os mínimos necessários tanto na área do internamento como nas urgências”, ou seja nos que funcionam 24 horas.

Nos restantes, como centros de saúde, consulta externa e bloco operatório, a falta será sentida e são esperadas perturbações. “Não vai funcionar dentro da normalidade, pelo que a população que precisará dos serviços, por exemplo nos centros de saúde, não se deverá deslocar aos centros de saúde à procura de serviços de enfermagem, porque a se confirmar a perspectiva que temos, vai haver muitos centros de saúde onde os enfermeiros hoje não comparecerão ao serviço”.

Em causa está o compromisso do governo para rever a carreira dos enfermeiros e nomeadamente negociar o suplemento remuneratório que na Madeira deverá abranger cerca de 500 enfermeiros especialistas. O valor foi negociado em 2017, na altura o governo decidiu atribuir 150 euros para diferenciar os conhecimentos e competências diferenciadas que os enfermeiros especialistas têm. Ficou definido, disse Juan Carvalho, que o valor era transitório até à revisão da carreira. “O que nos preocupar e que é inaceitável neste momento é que o governo diga que este valor em vez de ser transitório passa a ser definitivo”. Juan pede negociação em relação ao valor do suplemento e pede que no início da carreira como especialistas os enfermeiros ganhem o mesmo que os restantes técnicos na área da saúde, ou seja 1.613 euros.