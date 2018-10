Número de queimadas controladas disparou no Funchal

Em 2017 realizaram-se 212 intervenções, contra as 132 ocorridas no ano anterior, na limpeza de terrenos baldios do concelho. O comportamento de prevenção está relacionado com a memória dos últimos incêndios.

No desporto o DIÁRIO destaca uma ‘mão cheia de problemas’ para o Nacional que ontem foi goleado por 5-0 frente ao Sporting de Braga e disse adeus à Taça da Liga. Em 11 jogos oficiais esta época a equipa já sofreu 28 golos.

Referência ainda para um evento desportivo internacional na Madeira neste início de Novembro. O Open Internacional de Bridge, que arranca na próxima semana, conta com a presença de 30 países.

Já em Câmara de Lobos, a autarquia aprova orçamento de 21 milhões com a aposta na requalificação dos centros de três freguesias e a contratação de 28 trabalhadores em 2019. Já na Ribeira Brava o orçamento da Câmara tem 4 milhões do Governo.

Referência final para a Festa dos anos 90, agendada para Dezembro na Madeira e que contará com Anjos, Non Stop e Melão.

