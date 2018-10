Número de pensionistas aumentou na Madeira

No final de 2017, existiam 68,0 mil pensionistas da Segurança Social activos na Região Autónoma da Madeira (RAM), correspondentes a pouco mais de um quarto da população residente. Daquele efectivo, 61,0% recebiam pensões de velhice, 27,1% de sobrevivência e 11,9% de invalidez. Face a 2016, e apesar da evolução registada nos beneficiários da pensão de sobrevivência (-0,9%), o número de pensionistas aumentou 0,8%, em resultado da variação positiva observada no número de beneficiários de velhice (+1,5%) e de invalidez (+1,0%).

A pensão média associada aos pensionistas da Segurança Social cresceu 2,0% entre 2016 e 2017, em resultado de uma evolução semelhante observada nos valores médios das pensões de velhice e de sobrevivência (+1,9% e +2,0%, respectivamente). O valor médio das pensões de invalidez aumentou 0,8%. Em 2017, a pensão média anual de velhice ascendia a 5 404 euros, superando as pensões médias por invalidez (5 113 euros) e por sobrevivência (2 739 euros).

Quanto aos valores processados das prestações sociais atrás referidas, no final do último ano, e comparativamente a 2016, observou-se um ligeiro aumento de 3,0%, fixando-se em 324,6 milhões de euros. Destes, 13,0% foram atribuídos à pensão de invalidez (42,1 milhões de euros), 70,9% às pensões de velhice (230,1 milhões de euros) e 16,1% às pensões de sobrevivência (52,4 milhões de euros). Nas três funções em análise, e comparativamente a 2016, observaram-se oscilações de 3,5% nos valores processados em pensões de velhice, 1,8% nas pensões de invalidez e 1,5% nas pensões de sobrevivência.

No ano em referência, beneficiaram de subsídio de desemprego 12,1 mil indivíduos, menos 10,1% que em 2016, sendo que daqueles 34,0% não haviam usufruído desta prestação no ano anterior. Cerca de 54,3% dos beneficiários de subsídio de desemprego eram do sexo masculino e cerca de 4,3% eram jovens (menos de 25 anos). O grupo etário que registava maior proporção era o dos indivíduos entre os 40 e os 49 anos (26,1%).

Em 2017, a duração média de atribuição do subsídio de desemprego foi de 187 dias, menos 18 dias que em 2016, tendo o valor médio deste tipo de prestação ascendido a 2 743 euros, registando uma redução de 9,7% face ao ano anterior.

No que diz respeito às principais prestações familiares da Segurança Social, em 2016, observou-se uma diminuição, tanto no número de beneficiários de abono de família para crianças e jovens (-2,5%), como nos beneficiários do subsídio por assistência de 3ª pessoa (-0,7%).

No que concerne ao rendimento social de inserção, cerca de 6,1 mil indivíduos beneficiaram daquele rendimento, dos quais 49,0% pertenciam ao sexo masculino. Por grupo etário, 39,9% dos beneficiários eram indivíduos com menos de 25 anos. Neste tipo de função, constatou-se uma diminuição no número de beneficiários, na ordem dos 3,3%.

Os beneficiários de subsídios por doença aumentaram 4,6% entre 2016 e 2017, totalizando, neste último ano, 10,3 mil indivíduos. O número médio de dias processados deste tipo de subsídios atingiu, em 2017, o valor de 76 dias, mais 1 dia que no ano transacto. Os valores processados fixaram-se em 13,2 milhões de euros, traduzindo um acréscimo de 8,1% face a 2016.

No que diz respeito à Caixa Geral de Aposentações, no final de 2017, o número de utentes deste sistema ascendeu a 12,5 mil pessoas (mais 12 pessoas que em 2016). A sua grande maioria (70,5%) correspondia a beneficiários de pensões de velhice e de invalidez.