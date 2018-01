Número de militares da GNR na Madeira “carece de atenção”

O Comando Territorial da Madeira da GNR dispõe de 200 militares, um contingente limitado para as competências que tem a seu cargo, o que levou o novo comandante desta força na Região a alertar, na tomada de posse realizada esta manhã, na Praça do Mar, que “a qualidade e também a quantidade dos nossos meios humanos (...) carecem de permanente atenção por parte dos principais intervenientes” no sector da segurança.

O coronel Duarte Monteiro, a cuja tomada de posse compareceram as diversas autoridades regional e também o comandante-geral da GNR, descreveu que vai comandar, além de três civis, um total de 200 militares (incluindo 5 do GIPS-Grupo de Intervenção de Protecção e Socorro), dos quais 158 estão afectos ao serviço operacional, o que se traduz no rácio médio de um militar para cada 1.250 habitantes. É um rácio que representa menos de metade do rácio nacional. Embora na Madeira boa parte das competências de segurança pública estejam na alçada da PSP, também não deixa de ser verdade que a própria missão da GNR na Região apresenta especificidades e dificuldades acrescidas. A esse respeito, o novo comandante descreveu que o Comando Territorial da Madeira é constituído pela subunidade do Destacamento Territorial (três postos territoriais e dois postos fiscais) e pelas subunidades com valências de controlo costeiro (secção), cinotécnica (equipa), protecção da natureza e do ambiente (secção e núcleo), contando ainda com o apoio do GIPS, da unidade de intervenção para a missão de protecção e socorro (secção). A respectiva acção operacional ao nível da prevenção e da investigação cobre os onze concelhos e as 54 freguesias e abrange uma população de cerca de 255 mil habitantes, numa área total de 783 quilómetros quadrados e “à qual deve juntar-se ainda todo o mar territorial envolvente”.

Uma das especificidades apontadas pelo mesmo oficial é a presença de muitos turistas, com impacto relevante na economia, o que exige das forças de segurança “uma preocupação ainda maior na defesa dos direitos fundamentais”, de modo a permitir que “também aos cidadãos estrangeiros e demais visitantes da Região usufruírem de um ambiente único, seguro e tranquilo”.

Tanto o Duarte Monteiro como o comandante-geral, o tenente-general Manuel da Silva Couto, manifestaram “apreço” pelo trabalho desenvolvido pelo comandante coronel Ferraz Dias nos últimos quatro anos e que hoje cessou funções na mesma cerimónia. O responsável nacional destacou também “o excelente relacionamento que une a GNR ao arquipélago e à comunidade” madeirense.

Manuel da Silva Couto sublinhou o “trabalho meritório que vem sendo prestado pela Guarda em prol da vigilância da costa e do mar territorial, e da prevenção e investigação de infracções tributárias e aduaneiras na Madeira, assim como no âmbito da protecção da natureza e ambiente e da protecção e socorro”. Reconheceu também a especificidade da missão da GNR nesta Região e assumiu que “os desafios à segurança requerem uma atenção especial e uma resposta adequada, por forma a prevenir e preservar o património natural e contribuir para o normal desenvolvimento das actividades económicas”.