Novo plano para as viagens dos estudantes começa em Novembro, diz Pedro Calado

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, disse esta quinta-feira que o novo processo de obtenção das viagens aéreas por parte dos estudantes junto das agências de viagem está previsto arrancar em Novembro.

Pedro Calado diz que a plataforma informática entrará em processo de testes na segunda semana de Outubro, tendo como meta o seu pleno funcionamento em Novembro.

No entanto, avisa que “agora, ninguém é obrigado a seguir este formato. As pessoas que entendam comprar as passagens agora para beneficiar de preços mais vantajosos para o Natal podem continuar a fazê-lo. Este modelo vem substituir o adiantamento às famílias e vai aliviar o processo burocrático de ter de ir aos CTT”, dando conta o processo que actualmente vigora continuará a ser feito.

Este sistema não visa a substituição do subsídio de mobilidade. O que “estamos a fazer é um procedimento que visa atenuar os encargos que as famílias têm com quem vai estudar para o Continente. O alargar à população em geral não está em cima da mesa e é uma questão da responsabilidade do Estado”, acrescentou.

Pedro Calado garante que as agências de viagens têm interesse neste procedimento e têm colaborado. No entanto, adiantou que manifestam algumas preocupações, pois não querem adiantar as verbas às companhias aéreas sem antes receberem do Governo Regional.