Novo modelo do subsídio de mobilidade gera dúvidas

São várias as questões que se colocam face ao recém anunciado modelo do subsídio de mobilidade, que abrange os estudantes madeirenses. O DIÁRIO aborda na edição impressa de hoje algumas das questões que estão a preocupar tanto os agentes de viagens como as famílias do estudantes universitários.

Quanto à maior mancha gráfica da nossa primeira página de hoje, essa é ocupada pelo antigo Centro de Saúde de Câmara de Lobos, que se encontra ao abandono e que, por isso, está à mercê da actividade delinquente, nomeadamente de droga e vandalismo. A Câmara Municipal mostra intenções de requalificar o espaço, mas para isso necessita que seja cedido pelo Governo Regional.

Em termos de investimentos, saiba que é graças a credores que a Quinta do Lorde, no Caniçal, vai permanecer em funcionamento. A comissão de credores do hotel vai aguardar até que haja um investidor interessado.

Por fim, no desporto, conheça os pormenores da conquista de mais um título mundial, por parte do velejador João Rodrigues. É o quarto título mundial da sua carreira.

