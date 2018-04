Novo livro ataca Centro Internacional de Negócios da Madeira

“Os offshores do nosso quotidiano”, livro lançado este ano da autoria de Carlos Pimenta, professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, considera que o Centro Internacional de Negócios da Madeira é uma offshore ou paraíso fiscal.

Não sendo o primeiro a abordar o regime fiscal criado na Madeira há 31 anos (1987) com o principal objectivo de promover e desenvolver o investimento nacional e estrangeiro nas zonas periféricas do território português, nomeadamente na Madeira (a dos Açores nunca vingou), o autor é dos poucos a passar as suas ideias para livro.

Ontem, o jornal Público publicou uma notícia na qual Carlos Pimenta explica as suas razões para considerar o CINM no mesmo patamar das Ilhas Caimão ou das Ilhas Virgens Britânicas ou ainda do Panamá, entre outros exemplos de paraísos fiscais.

Um dos capítulos do livro questiona “Portugal é um offshore?”, que aliás deu o título à notícia com pergunta similar ““Portugal continua a ter um offshore”. Diz o Público: “Carlos Pimenta, do observatório de gestão de fraude, não tem dúvidas em inserir a zona franca da Madeira na rede de paraísos fiscais. Em livro, explica como se organizam os offshores e por que se mantêm de pé.”

Na conversa com o jornalista, entre várias considerações, Carlos Pimenta considera “que o Centro Internacional de Negócios (CINM) tem um papel modesto no contexto internacional, não deixa de colocar o regime fiscal regional naquele leque, como faz a organização do Tax Justice Network”, pode ser lido no texto. A citação do próprio é mais explícita: “Quando se ouvem declarações públicas de que é preciso acabar com os offshores, diz-se ‘Bom, mas isto não é um offshore...’. Tenta-se encontrar as especificidades que fazem com que [determinado regime fiscal] não seja exactamente um offshore, ou considera-se que é mais bem comportado do que os outros.”

Mas vai ainda mais longe: “Se há uma empresa que não tem um único trabalhador, interessa apenas para os registos contabilísticos. Há empresas que se instalam na Madeira e conseguem isenções fiscais brutais que não se justificam.”

O livro de 112 páginas, editado pela Almedina e com custo até 11,90 €, é prefaciado pela deputada bloquista Mariana Mortágua.

“Actualmente, o CINM inclui três áreas principais de investimento: A Zona Franca Industrial, o Registo Internacional de Navios - MAR e os Serviços Internacionais”, lembra a concessionária S.D.M. “O regime fiscal do Centro Internacional de Negócios da Madeira foi aprovado pela Comissão Europeia no âmbito do regime de Auxílios de Estado concedidos a Portugal. Recentemente, o seu período de produção de efeitos foi prolongado até 2027”.