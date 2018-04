Novo líder do PTP/Madeira anuncia que partido vai concorrer aos três actos eleitorais de 2019

O PTP/Madeira vai concorrer aos três atos eleitorais que se realizam no próximo ano - eleições europeias, legislativas e regionais - disse hoje, no Funchal, o novo líder regional, Quintino Costa, que foi eleito em congresso por unanimidade.

“Os tempos que se avizinham exigem de nós uma grande mobilização, pois no próximo ano teremos três anos eleitorais e independentemente da data ou da forma desses atos eleitorais, o PTP estará presente em todos eles”, assegurou Quintino Costa, que substituiu José Manuel Coelho na presidência do partido.

O novo líder encabeçou a única lista candidata ao II Congresso Regional e foi eleito por unanimidade, num ato em que o voto foi secreto, tendo participado 60 votantes e não havendo registo de votos nulos ou em branco.

“Ao contrário do que alguns possam dizer ou pensar, este congresso não significa uma transição ou um arrumar de quadros. O contar com todos significar estar com o passado, o presente e o futuro”, afirmou Quintino Costa.

O presidente do PTP/Madeira explicou que o partido vai concorrer às eleições europeias integrando as listas nacionais e apresentará uma lista pelo círculo eleitoral da Madeira nas legislativas nacionais.

Por outro lado, nas eleições legislativas regionais o PTP promete avançar com “um programa e uma lista responsável, experiente e diversificada”.

“Este será um mandato de elevada exigência em termos de organização interna. A prioridade do partido será reorganizar, unir, reforçar com novos militantes”, vincou Quintino Costa, sublinhando que as vitórias só serão possíveis com o contributo de todos, “sem discriminação e sem rancores”.

O novo líder do PTP/Madeira coloca também enfoque no combate às políticas do Governo Regional, liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, cujo desempenho classifica de “puro salazarismo”, uma vez que “põe de parte os interesses da população” e valoriza os grandes empresários.

“Vivemos numa terra com poucos direitos laborais e mesmo assim ameaçados pelo governo, numa terra sem democracia, onde o PTP tem de continuar a ser uma voz sem medo e incómoda”, afirmou.

O PTP está representado na Assembleia Legislativa da Madeira por um deputado, num total de 47.