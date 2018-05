“Novo Hospital será que é desta?”

Num comunicado dirigido hoje à imprensa, a deputada do PSD-M na Assembleia da República, Sara Madruga da Costa, lamentou o atraso no processo de construção do novo hospital, dizendo que “foi preciso a visita da Comissão da Saúde da Assembleia da República à Madeira, requerida pelo PSD, para que o governo da república tenha decidido reactivar um grupo de trabalho que esteve parado mais de um ano”.

Atitude que Sara Madruga da Costa classifica de “inacreditável”.

Para a deputada madeirense este atraso é objectivamente revelador que “o governo da república ou é incompetente ou não está verdadeiramente empenhado em que o processo avance”, percebendo-se melhor ao fim de todo este tempo “porque razão continuamos mais ao menos no mesmo ponto onde sempre estivemos, ou seja no ponto de partida”.

Sara Madruga da Costa tem esperança que não seja necessário marcar uma nova visita da Comissão de Saúde à Madeira para que o processo de financiamento do novo hospital da Madeira avance, mas vai avisando que “continuaremos a fazer tudo por tudo para pressionar o governo da república a lançar já em 2018 o concurso público internacional para o financiamento do novo hospital da Madeira”.