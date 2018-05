Novo hospital da Madeira fica pago numa dúzia de anos

Os deputados da Comissão de Saúde da Assembleia da República conhecem hoje aquele que é definido como um projecto inovador. Dírio Ramos, do grupo de acompanhamento, refere que, entre poupanças e apoios, a obra poderá ser paga em pouco tempo. O DIÁRIO levanta o véu sobre algumas das novidades do novo Hospital Central da Madeira. O tema constitui a manchete da edição desta segunda-feira.

A foto maior da primeira página ilustra os festejos à chegada da equipa do Nacional ao Aeroporto da Madeira. Campeões da II Liga, os alvi-negros foram recebidos em festa no Aeroporto da Madeira e na Câmara do Funchal. Hoje a equipa vai à Quinta Vigia.

Menos feliz foi o Marítimo, que perdeu com o Chaves e deitou por terra as esperanças em chegar à Liga Europa.

As construções ilegais que mancham a Rocha de Baixo (S. Jorge), a obra integrada que o Governo Regional está a preparar no Cais de Santa Cruz e a contestação do ex-líder socialista Carlos Pereira à atribuição da Medalha de Mérito da Região a Jardim com o apoio do PS são outros temas com referência na primeira página.