Novo espaço sénior inaugurado nas Cruzes

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, inaugurou, esta tarde, na Rua das Cruzes, em São Pedro, o novo Espaço Sénior da CMF, onde passarão a funcionar as atividades do Centro Comunitário das Cruzes.

“Este é um espaço municipal que era usado pela Universidade Sénior do Funchal. Com a deslocalização da USF para as suas novas instalações em São Martinho, foi possível reorganiza-lo e dar-lhe esta nova valência, de modo a que os utentes do Centro Comunitário das Cruzes, que tinha uma pequena sala de apoio às suas atividades, possam agora frequentar este espaço de encontro, que é também de aprendizagem”, enalteceu Paulo Cafôfo na ocasião, acompanhado pelas vereadoras Idalina Perestrelo e Madalena Nunes.

O presidente destacou, de seguida, a variedade de atividades programadas neste centro a cargo da SociohabitaFunchal, “que vão desde a expressão plástica, à História e cultura da Madeira, alimentação e nutrição, entre outras”, considerando-as “atividades muito importantes para estimular um envelhecimento ativo. No Funchal, queremos que as pessoas possam envelhecer com qualidade de vida, pelo que a nossa rede de centros comunitários faz cada vez mais sentido. Neste momento, a CMF tem cerca de 2700 pessoas a frequentar espaços iguais a este, e sabendo que demograficamente a nossa população está a envelhecer, estes locais são cada vez mais importantes para combater o isolamento.”

O Centro Comunitário das Cruzes conta com cerca de 40 utentes neste momento, reunindo residentes das freguesias de São Pedro, Imaculado Coração de Maria e Sé, um número que a Autarquia espera vir a crescer com as novas instalações.