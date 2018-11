Novo comandante promete honrar o lema do RG3

O Regimento de Infantaria N.º3 (RG3) do Comando Operacional da Madeira tem um novo comandante, o Coronel de Infantaria Paulo Figueiredo que, na sua tomada de posse prometeu honrar o lema da casa onde passou 11 anos no início da sua formação militar.

“É como muito orgulho e plenamente consciente das responsabilidades que passam a estar-me acometidas, que hoje assumo as funções de vosso comandante. Perante vós, comprometo-me a empregar toda a minha energia para estar à altura destas responsabilidades e da confiança que em mim foi depositada. Tereis em mim, estais certos, um amigo e um vosso defensor, justo e inclusivo, que procura ouvir o seu pessoal. Reconhecerei e saberei compensar o esforço e a dedicação, mas serei intransigente no cumprimento do dever. Tenho a certeza e a confiança de que todos vós, sem excepção, ireis continuar a pautar a vossa conduta pela demonstração de uma vontade inexcedível em servir, pelo que vos exorto e apelo ao vosso entusiasmo, dinamismo, criatividade e profissionalismo para ultrapassarmos os obstáculos e dificuldades que, certamente, iremos encontrar nestes tempos de desafios constantes”, disse aos militares em parada, garantindo que juntos farão honrar o lema do regimento: “De força, esforço e de ânimo mais forte.”

Neste regresso à base, este açoriano de nascimento (2 de Dezembro de 1964, na Ilha de Santa Maria), casado, com uma filha, ingressou na Academia Militar em 1984, onde se licenciou em Ciências Militares e Infantaria, tendo sido colocado no Regimento de Infantaria do Funchal (antiga denominação do RG3) em 1989, onde permaneceu até 2001. Depois de vários cargos na Região, no país e no estrangeiro (EUA e Bruxelas), nomeadamente no Comando da Zona Militar da Madeira, em 2003 e, também, em 2007 no Comando Operacional da Madeira. Frequentou o curso de Estado-Maior no Instituto de Altos Estudos Militares e é ainda licenciado em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica. Possui nove louvores.

Refira-se que a tomada de posse com a assinatura presencial (tal como na foto) do empossado e do seu comandante passou a ser uma novidade no protocolo militar. Também discursou o Major-General Carlos Perestrelo, salientado a nova importância dada às tomadas de posse dos comandantes, sendo que a sua presença relaça precisamente esse reforço da importância que o RG3 tem em toda a cadeia de comando na Madeira, demonstrada recentemente pelo aprontamento de forças destacadas e embarcadas ainda esta semana para o Iraque.

Refira-se que ainda nesta manhã, cerca de uma hora antes, tomou posse no Quartel General da Zona Militar da Madeira, o Coronel de Infantaria Paulo Vaz, anterior comandante do RG3, agora como 2º Comandante da Zona Militar da Madeira.