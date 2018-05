Novo comandante da PSP já se encontra na Madeira e visitou Comando Regional

O superintendente Luís Simões já se encontra na Madeira, sendo que vai tomar posse como Comandante da PSP, na próxima terça-feira, tal como o DIÁRIO já tinha avançado. Luís Simões, que foi nomeado pelo ministro da Administração Interna, visitou hoje as instalações do Comando Regional da PSP, distribuindo cumprimentos e conhecendo algumas áreas e serviços.

Foi descrito como sendo uma “pessoa próxima”, que quis conhecer já o edifício.

Tal como referido, o superintendente Luís Simões toma posse na próxima terça-feira, numa cerimónia que vai contar com a presença do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, bem como do Director Nacional da PSP.