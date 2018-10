Novo caminho em São Martinho promove actividade agrícola no concelho

O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Paulo Cafôfo, visitou, esta quinta-feira, a conclusão das obras de alargamento do Caminho do Ribeiro da Ponta da Laranjeira, em São Martinho. Um investimento da Autarquia no valor de 268 mil euros, cofinanciado pelo PRODERAM 2020.

Paulo Cafôfo explica que “este é, sobretudo, um investimento com fins agrícolas, que representa uma grande mais-valia para esta zona da freguesia, promovendo a prática da agricultura nos terrenos em questão, que pertencem a cerca de uma dezena de proprietários, com as naturais repercussões a nível do tecido económico e empresarial do concelho”.

O projecto caracterizou-se pela abertura de um novo arruamento para acessibilidade automóvel, utilizando uma vereda pedonal já existente e dando continuidade ao Caminho do Ribeiro da Ponta da Laranjeira, localizado na encosta leste do vale da Ribeira dos Socorridos.

“Trata-se de uma zona com acentuada implantação e aptidão agrícola, essencialmente na cultura tradicional da bananeira, pretendendo-se com esta acessibilidade automóvel potenciar ainda outros terrenos não cultivados, cujos proprietários manifestaram à Autarquia o interesse em empreender projectos com fins agrícolas”, acrescentou o presidente.

O novo arruamento tem uma extensão final de 242 metros e uma largura de 4,5 metros (uma ampliação de 75%, em relação à vereda existente), tendo contemplado a reconstrução integral do canal de rega em toda a extensão do arruamento, que servirá também de dispositivo de drenagem das águas superficiais. Os trabalhos em curso foram bastante marcados pela orografia do terreno, sendo disso prova a execução de muros de contenção, quer na plataforma do arruamento, quer nos terrenos sobranceiros.

Paulo Cafôfo destaca que “além da melhoria das condições para a prática da actividade agrícola numa localidade onde esta é predominante, esta obra permite igualmente passar a fazer uma correcta gestão dos recursos hídricos, o que é sempre um plano importante para a autarquia.”

O presidente concluiu, dizendo que esta é uma aposta da autarquia também no sentido de “abrir a porta a jovens agricultores, potenciando esta prática como uma actividade económica com perspectivas, condições e competitividade”.

“Contamos que todos quantos têm boas ideias e boas propostas abordem a autarquia neste sentido, porque há mecanismos de financiamento europeus aos quais podemos recorrer, proporcionando mais situações como esta, de intervenções que acabam por ser uma mais-valia para toda a comunidade”, reiterou.

O autarca fez-se acompanhar pelo vice-presidente da CMF, Miguel Silva Gouveia, e pelo presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, Duarte Caldeira Ferreira.