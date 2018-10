Nova Mesa de Comércio Lojista tomou hoje posse na ACIF

A nova Mesa de Comércio Lojista tomou posse, esta manhã, na ACIF. Nesta ocasião, O Vice presidente da Direcção, Sérgio Gonçalves, congratulou a nova Mesa e realçou a importância que setor do comércio desempenha na economia e na própria ACIF-CCIM, já que representa mais de 40% do universo dos seus associados.

Referiu também o facto deste setor, apesar de enfrentar desafios e dificuldades há largos anos, ser recentemente valorizado com projetos inovadores, quer a nível tecnológico, quer a nível de processos, beneficiando também do aumento do fluxo de turistas que a Madeira tem recebido, numa tentativa de se adaptar às novas tendência de consumo, sem no entanto descurar a sua componente mais tradicional.

Mencionou as diversas iniciativas promovidas pela ACIF-CCIM com o intuito de alavancar a actividade empresarial, como a Expomadeira, a Aldeia Natal, os concursos de montras e, mais recentemente, o protocolo com a Câmara Municipal do Funchal para lançar a iniciativa “Abre Portas”, que se insere no Programa de Revitalização do Comércio do Funchal e que visa criar um ambiente mais favorável ao desenvolvimento económico da cidade, envolvendo parceiros como a UMa, AJEM e Ordem dos Arquitectos, entre outros.

Por fim, salientou ainda o grau de juventude destes novos elementos que tomaram posse, o que significa que o comércio lojista tem sabido se reinventar e que este “sangue novo“ contribuirá certamente para uma maior dinâmica, para a criação de nova iniciativas e para a mobilização de novos sócios.

Por sua vez, Gonçalo Pimenta, o novo Presidente da Mesa da Secção do Comércio Lojista, assumiu que é uma grande responsabilidade ser o porta-voz deste sector e que tinha como objetivo rejuvenescer o tecido empresarial e transformar o centro do Funchal num grande centro comercial, com uma imagem do século XXI.

De entre as várias ideias, que ainda terão de ser amadurecidas e reflectidas com a restante direcção, destacou a formação dos empresários, nomeadamente na área do atendimento, a criação de uma mascote para promover o comércio do centro do Funchal, uma parceria com os Portos da Madeira de forma a cativar os turistas de cruzeiro e o lançamento de um cartão cliente comum a todas as lojas de centro com inúmeros benefícios para os seus detentores.

Em relação aos constrangimentos que o comércio enfrenta, destacou a existências dos elevados custos de contexto, entre os quais a morosidade dos processos de licenciamento aquando da abertura de um estabelecimento, assim como a elevada carga fiscal, tendo inclusive sugerido, ao abrigo da Lei das Finanças Regionais, uma diminuição do IVA em 1% já no próximo orçamento regional.

Segundo as contas deste empresário, e tendo presente as receitas fiscais auferidas em 2018, esta diminuição representaria uma perda de 4 milhões de euros que, na sua opinião, não seria muito significativa e que seria compensada com um aumento do consumo .

Ainda em relação à matéria fiscal, mas numa perspectiva nacional, uma vez que a Segurança Social não tem qualquer autonomia regional, a Mesa aspira uma redução da tabela das entidades empregadoras que facturem um volume de negócios inferior ou igual a 100.000 € de 23,75% para 21,75%.

Como último ponto, mencionou que o estacionamento era um factor preponderante e decisivo na afluência e na fixação das pessoas no centro, pelo que a Mesa entende que existe necessidade de um maior diálogo com o Município do Funchal, no sentido de serem criadas melhores condições no centro do Funchal.

A Mesa é constituída pelos seguintes elementos:

Gonçalo Pimenta – Nutrimadeira, Lda ( Bioforma) – Presidente

Danilo Melim- J.C. Melim – Óptica Insular, Lda ( Ótica da Sé)

Marco Dias – Damconforto, Lda ( loja dos Móveis)