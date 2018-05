Nova investigação confirma deficiência de selénio em Portugal

A Pharma Nord, um dos maiores fabricantes de suplementos alimentares da Europa, organizou ontem no hotel Meliá Madeira Mare, uma sessão de esclarecimento com o objectivo de alertar para a carência de selénio nos solos portugueses e consequências para a saúde.

A sessão, que teve como convidados Catarina Galinha, engenheira biológica e investigadora do Instituto Superior Técnico de Lisboa, e Miguel Baião, médico especialista em Medicina Geral e Familiar, Medicina Integrativa e Ortomolecular, contou com uma audiência de mais de 70 convidados entre médicos, farmacêuticos e nutricionistas.

A primeira intervenção foi de Catarina Galinha, que fez parte da equipa de investigadores do Instituto Superior Técnico de Lisboa responsável pela realização de um estudo que procurou avaliar a concentração de selénio nos solos portugueses. Para a realização do estudo foram recolhidas amostras de solo em várias regiões do país, principalmente conhecidas pela cultura de cereais, uma vez que o trigo é o principal cereal consumido pelos portugueses e uma fonte de selénio presente diariamente na alimentação, através das massas e do pão. Foram recolhidas amostras de Trás-os-Montes, Beira Alta, Baixo Alentejo e Alto Alentejo. Das amostras recolhidas os níveis mais altos de selénio encontrados no solo foram em Trás-os-Montes (225 µg kg-1) e, mesmo esses, revelaram-se baixos, uma vez que os solos deviam conter, no mínimo, 600 µg kg-1 para que o trigo pudesse apresentar um nível adequado de selénio.

Confrontados com os baixos resultados, os investigadores estudaram, numa segunda fase, se seria possível aumentar a quantidade de selénio presente no trigo através da adição ao solo e da adição através da rega. Os resultados foram positivos e confirmaram que a adição através da rega é a forma mais eficaz, permitindo aumentar a quantidade de selénio no grão de trigo até 40 vezes. Contudo, em Portugal não existe uma lei que obrigue os agricultores a utilizar fertilizantes com selénio, quer através do sistema de rega quer directamente nos solos, o que faz com que o problema persista. Havendo baixos níveis de selénio no trigo nacional podemos concluir que existe uma deficiência deste mineral na população.

Este não é um problema apenas de Portugal, estima-se que cerca de 20% da população europeia não obtém a quantidade diária recomendada de selénio (55 µg), a diferença é que nos outros países já foram implementadas acções para contrariar este problema. Na Finlândia a legislação obriga ao uso de selénio nos fertilizantes. Portugal ainda está longe desta realidade e, por isso, uma forma eficaz e segura de garantir a ingestão adequada deste mineral é através de suplementos alimentares.

A segunda intervenção da noite ficou a cargo de Miguel Baião, que explicou a importância do selénio para a saúde e potenciais consequências da sua deficiência. O selénio é um mineral que, apesar de necessário em pequenas quantidades, tem um papel essencial ao nível do sistema imunitário, tem funções antioxidantes e de regulação de glândulas, como a tiróide. Os primeiros sinais de falta de selénio são unhas enfraquecidas e cabelo baço, podendo levar ainda a um aumento do risco de doenças cardiovasculares ou de cancro. Apesar de a dose diária recomendada de selénio estar estabelecida nos 55 µg, grupos de risco, como fumadores, doentes celíacos ou pessoas que apresentem uma disfunção da tiróide, têm necessidade de ingerir níveis superiores, na ordem dos 100 µg