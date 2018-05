NOS Summer Opening entregou 18 bilhetes ao Centro da Mãe

A NOS Madeira, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal (CMF) , entregou esta manhã, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, 18 bilhetes para a edição 2018 do festival NOS Summer Opening, a diversas jovens utentes do Centro da Mãe, uma instituição que tem vindo a ser parceira do município em diversas iniciativas ao longo dos últimos anos.

O presidente da CMF considerou, desde logo, o NOS Summer Opening, como “um dos eventos mais importantes do ano para a cidade, em termos de oferta cultural e de impacto directo, mas também em termos de projecção da cidade”.

Paulo Cafôfo considerou, de seguida, que será feita “uma fusão perfeita entre entretenimento e solidariedade”. “Parabéns à NOS Madeira por ter sugerido esta ideia e por ter pensado além da marca, promovendo uma instituição que o merece e dando oportunidades a estas jovens para assistir a um evento tão importante”, acrescentou.

A decisão de distinguir o Centro da Mãe foi tomada em concertação com a CMF, justamente por reconhecer “a excelência do trabalho que é feito por esta instituição em prol do bem-estar das mães adolescentes da Região, e de todas as famílias com menos possibilidades no desafio da maternidade.

“Conhecendo este enorme trabalho, considerámos que esta seria uma oportunidade singular de o reconhecer e valorizar e estamos satisfeitos por ter conseguido proporcioná-lo. Esta será uma medida para continuar”, concluiu.

Na iniciativa estiveram ainda presentes o Director da NOS Madeira, Ricardo Cardoso, e Evelina Tavares, em representação do Centro da Mãe,.