NÓS, Cidadãos! sugere medidas para controlar “aumento desregrado de pombos” na Madeira

Preocupado com a “qualidade” dos espaços públicos da Madeira, que “já conheceram dias melhores”, o partido NÓS, Cidadãos! entende que o crescimento descontrolado de pombos, traduz-se numa “praga urbana” que prejudica não só o equilíbrio ecológico da espécie, mas sobretudo a sua comunhão com a espécie humana (com consequências graves para a saúde desta) e todo um património edificado que é importante resguardar/preservar.

Consciente dos incómodos causados pela proliferação de pombos nas cidades, e que se traduz em riscos concretos para a saúde pública através da transmissão dos agentes patogénicos existentes nas aves (como por exemplo, a doença do pombo, salmonelose, criptococose, ornitose, histoplasmose, etc.), especialmente aos grupos mais vulneráveis da população (crianças, idosos e pessoas com sistemas imunitários enfraquecidos), o NÓS, Cidadãos! solicita às autarquias da Madeira, em particular ao Funchal, a “adopção de um conjunto de medidas/ações que combinam a prevenção com a actuação correctiva de situações críticas”, tendo em conta que o município apresenta já grande abundância destas aves e um fácil acesso ao alimento.

Assim, enumeram seis pontos que consideram essenciais, como a “divulgação de informação pública proibindo a alimentação dos pombos nos espaços públicos da cidade; fiscalização e sensibilização directa aos munícipes infractores que alimentam indevidamente os pombos na via pública, distribuição de milho anticoncecional para limitar a reprodução da espécie, medidas de protecção adequadas nos edifícios históricos e/ou de interesse público para evitar que as aves pousem e nidifiquem, divulgação de informação com vista à salvaguarda do equilíbrio ecológico da espécie e alimentação correcta e controlada das aves”.

Para o NÓS, Cidadãos! esta missão necessita da participação de todos para que as campanhas tenham êxito. “Não pretendemos uma cidade sem pombos, mas sim uma população seguida e controlada por um acompanhamento técnico detalhado, que possa ajudar a minimizar um problema”.