NÓS, Cidadãos! questiona Miguel Albuquerque sobre aumentos salariais dos bombeiros

Num comunicado hoje dirigido à imprensa, e na sequência da entrega dos novos equipamentos aos Bombeiros Voluntários do Porto Santo, o NÓS, Cidadãos! questionou o presidente do Governo Regional sobre os prometidos aumentos salariais dos bombeiros.

“No passado sábado (20 de Outubro), o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque – assistido pelo presidente da Protecção Civil da Madeira – deslocou-se ao Porto Santo e entregou novos equipamentos aos Bombeiros Voluntários daquela ilha (...) contudo, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, nada disse nem confessou sobre uma promessa do seu Governo que vem desde 2016: falamos de uma promessa que vem desde 29 de Outubro de 2016, em que a secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rubina Leal, anunciava na altura 236,940 euros de reforço ao financiamento de algumas Associações de Bombeiros Voluntários da Região”, refere o NÓS, Cidadãos!

O partido recorda ainda que, a 6 março de 2017, o executivo regional também divulgava um aumento 13,8% para as Associações Humanitárias de Bombeiros.

Já em 2018, o NÓS, Cidadãos! refere que o próprio Miguel Albuquerque, “no dia 4 de Maio – dia instituído como Dia Regional do Bombeiro – verbalizava e garantia que os bombeiros vão ganhar mais”.

Face a estes “anúncios, promessas e garantias”, o NÓS, Cidadãos! diz saber que “nenhum bombeiro viu até ao presente qualquer aumento salarial”, realçando que “só recentemente foram abertos concursos, mas a requalificação profissional por novas habilitações académicas e formações entretanto realizadas pelos bombeiros, não foi admitida e, portanto, há bombeiros de 3ª classe há mais de 25 anos”.

Assim, o NÓS, Cidadãos! questiona o presidente do Governo da RAM, “para quando o cumprimento da sua palavra dada aos bombeiros madeirenses e portossantenses?”