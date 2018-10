NÓS, Cidadãos! propõe ao Governo eliminação do plástico na Administração Regional

Num comunicado hoje dirigido à imprensa, o partido NÓS, Cidadãos! propõs algumas medidas para a eliminação do plástico na Administração Regional.

Perante a ameaça global dos microplásticos, o NÓS, Cidadãos! considera que, a nível regional, “as instituições públicas que têm responsabilidades no problema e que devem diligenciar fórmulas para, pelo menos, o mitigar”.

Assim, “o NÓS, Cidadãos! propõe/ reclama ao Governo Regional (e em particular ao Presidente do Governo e à secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Luísa Rodrigues Nascimento Prada), as seguintes “medidas concretas que estão a ser adoptadas noutros países, regiões ou até por instituições/organizações internacionais ou nacionais como, por exemplo, as universidades”:

- A eliminação/proibição de venda e uso de garrafas, sacos, cotonetes, palhinhas, pratos e talheres de plástico em toda a administração pública regional directa ou indirecta (por exemplo, nas escolas, hospitais, centros de saúde, institutos, etc.), preferindo outros materiais mais amigos do ambiente e recicláveis como, por exemplo, o papel;

- A redução de consumíveis de impressão com base em produtos de plástico, procurando assim também reduzir o consumo de papel e substituindo-o gradualmente pela disponibilização de todo os documentos em formato digital.

“Obviamente, estas medidas devem inserir-se num Plano Estratégico de Sustentabilidade Ambiental da Região”, ressalva o partido.