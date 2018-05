NÓS, Cidadãos! fez fotos para alertar para sinalização apagada que representa perigo para os peões

Para o partido NÓS, Cidadãos!, uma das prioridades de qualquer titular de cargo político (e público) deve ser a segurança das pessoas durante todo o mandato, isto é, não apenas em período pré-eleitoral.

“Assim, e depois de várias chamadas de atenção aos devidos responsáveis para as variadas (e diferentes) situações de acelerada degradação das vias de circulação no concelho do Funchal – que danificam as viaturas e representam riscos muito sérios à condução, sobretudo de motociclistas – mas também fora deste, o NÓS, Cidadãos! vem agora alertar para uma outra situação grave: o estado deteriorado (e ausência) da sinalização nas estradas, o que contribui, em larga escala, para os múltiplos acidentes rodoviários e atropelamentos que temos registado ultimamente na Região”, diz o partido em nota à imprensa.

“Depois de várias dezenas de casos assinalados fotograficamente só na cidade do Funchal, é para NÓS, Cidadãos! um facto incontestável a falta de conservação, ausência e deficiente localização de grande parte da sinalização rodoviária, sobretudo das marcas rodoviárias, mas também dos sinais de trânsito, que urge corrigir. Por exemplo, a má localização das passadeiras, falta de conservação e de sinais de trânsito que indiquem a aproximação deste equipamento, o seu apagamento – e a pintura esbatida das passadeiras para peões evidentemente contribui para a ocorrência de acidentes que podem ser muito graves – são, sem dúvida, foco de insegurança para os peões, isto é, para todos os cidadãos que diariamente circulam a pé nas diferentes cidades e localidades da RAM, e em particular no Funchal”, adianta.