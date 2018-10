NÓS, Cidadãos! diz que continuam a faltar psicólogos nas escolas da Região

Em comunicado hoje dirigido à imprensa o partido NÓS, Cidadãos! contrapõe as afirmações do secretário Regional da Educação, Jorge Carvalho, de que na Região temos “um rácio interessante de 1 psicólogo para 700 alunos, quando a nível nacional é de 1 para 1500 alunos”.

“Para o partido NÓS, Cidadãos! é admirável perceber como o Secretário Regional em questão usa – melhor, manuseia com um propósito bem definido – o rácio (proporção entre dois valores) para questões como o número de alunos por professor e, neste caso, o número de alunos por psicólogo, e desta forma esquece (ou voluntariamente omite) a realidade concreta de cada escola e o serviço efectivamente prestado (ou não) aos alunos”, sublinha a nota do partido.

“Objectando as declarações do governante”, o NÓS, Cidadãos! constata que continua a existir carência de psicólogos nas escolas da RAM neste novo ano lectivo 2018-2019.

A título de exemplo, refere que as duas maiores escolas Secundárias do Funchal (Escola Secundária Francisco Franco e Escola Secundária Jaime Moniz), que são frequentadas por perto de 2500 alunos cada – e onde chegam cada vez mais alunos com diversas dificuldades e necessidades educativas especiais – neste ano escolar, o número de psicólogos que trabalha no Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) é de apenas um, “o que é manifestamente escasso”.

Face a esta realidade, o NÓS, Cidadãos! considera que a contratação de mais profissionais da área – e a sua permanência efectiva nas escolas da RAM – “não pode ser vista como um ‘luxo’, mas sim uma necessidade”.

O partido NÓS, Cidadãos! questiona ainda Jorge Carvalho sobre o tipo de vínculo contratual que têm os mais recentes profissionais do sector que trabalham nas escolas, e se a presente abertura de um concurso regional para efectivação dos mesmos irá completar todas as insuficiências do sistema, ou se pretende apenas regularizar os “precários” que há muito trabalham para a Secretaria da Educação.