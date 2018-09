Nós Cidadãos! denuncia incoerências do Governo PSD na atribuição de manuais escolares

Em comunicado hoje dirigido à imprensa, o partido NÓS, Cidadãos! afirma que “foi provavelmente o primeiro na Região Autónoma da Madeira a defender – e solicitar ao Governo Regional do PSD-M, liderado por Miguel Albuquerque – a atribuição gratuita de manuais escolares a todos os alunos do 1.º ciclo que frequentam as escolas públicas da Região” e critica o Governo de Miguel Albuquerque no que toca a esta questão.

“O PSD na Madeira e o Governo que este partido suporta, um governo que continua a investir milhões numa cultura de grandes (por vezes dispensáveis) obras públicas, teimosamente insiste a não apoiar as famílias madeirenses e portossantenses – muitas delas já de si sobreendividadas – na aquisição de manuais escolares, o que demonstra que é um Governo Regional insensível às condições impostas pela demografia (e pela crise que ainda atravessamos), e que desistiu (ou não tem visão) de um futuro sustentado para a região, sobretudo numa altura que é reconhecido por todos que o investimento em educação é de interesse estratégico para o destino colectivo de qualquer sociedade que se quer desenvolvida”, realça a nota do NÓS, Cidadãos!

O sublinha ainda que a “postura deste PSD na Madeira e de Miguel Albuquerque – ainda é mais “caricata”, pois o partido a que pertence segue agora, em muitas áreas geográficas do país orientações e decisões contrárias às do Governo da RAM, inclusive também em alguns municípios da RAM” e dá como exemplos Machico e São Vicente (concelhos em as autarquias apoiam o acesso a manuais escolares de forma gratuita).

Afinal, pergunta o NÓS, Cidadãos!: “quem discrimina e quem não zela pelos verdadeiros interesses das crianças, jovens e famílias da Região?”