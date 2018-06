NÓS, Cidadãos! denuncia estacionamentos irregulares no Funchal

Na sequência de uma reunião, realizada no passado dia 12 de Junho, entre o NÓS, Cidadãos! e o novo Comandante da PSP da Região Autónoma da Madeira, o Superintendente Luís Filipe Simões, a plataforma regional vem hoje chamar a atenção para a questão do agravamento dos estacionamentos abusivos e irregulares no perímetro urbano da cidade do Funchal.

“Já não é só ao fim de semana e feriados, mas durante toda a semana, que vários automobilistas, em determinados pontos da cidade conhecidos, estacionam as suas viaturas em cima de passeios, em faixas de rodagem mais à esquerda (segunda fila), paragens de autocarro, em lugares destinados a pessoas com deficiência, em cima de passagens para peões (passadeiras), etc., situações de transgressão/infracção ao código da estrada que infelizmente proliferam, e ‘ocorrências’ que parecem suceder cada vez com mais frequência”, refere um comunicado do NÓS, Cidadãos! hoje dirigido à imprensa.

Neste sentido, o partido propõe, não uma “caça” à multa por parte das autoridades (PSP) aos automobilistas, mas antes a promoção de uma acção de sensibilização/educação rodoviária dos cidadãos, “para que os

estacionamentos deixem ser feitos da forma abusiva e irregular como até aqui (é importante desmotivar comportamentos de infracção que continuam a ser tomados)”.

“Seria de todo útil e vantajoso sensibilizar – através de acções públicas na rua e na imprensa regional escrita e audiovisual (RTP-Madeira) – o automobilista para a sua condição de peão, e toda população para a necessidade de haver uma complementaridade de direitos e comportamentos entre automobilistas e peões, sendo que esta fórmula iria também ela promover uma educação/cultura rodoviária que é sempre preciso reforçar quando uma cidade cresce em número de cidadãos e veículos motorizados”, acrescenta a nota.

Por último, o NÓS, Cidadãos! propõe “a criação um sistema de gestão automatizado de tráfego rodoviário com o objectivo de combater infracções diversas, como a passagem de semáforos com sinal vermelho, estacionamento irregular, condução em excesso de velocidade, uso do cinto de segurança e do telefone, etc”.