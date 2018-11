NÓS Cidadãos! alerta para “populismo e demagogia no discurso político regional”

O Partido NÓS, Cidadãos! está preocupado com o rumo da prática política que os partidos que exercem o poder na Região e os que ambicionam vir a exercê-lo, têm vindo a assumir, acusando o PSD, o PS e o CDS, quer na sua actividade político-partidária, quer no exercício do poder nos órgãos que dominam (Governo Regional e Câmaras Municipais) de terem dado o “tiro de partida para a corrida eleitoral e, depois de anos de penúria, anunciam medidas agradáveis ao ouvido, sem que para elas justifiquem a viabilidade financeira, contribuindo assim para uma fácil propaganda mediática mas também para o descrédito da classe política”.

Filipa Fernandes acusa cada um destes partidos políticos de anunciarem baixa de impostos e aumento da despesa pública, quando “deviam apresentar propostas para melhorar a saúde financeira das instituições públicas e definir claramente as prioridades de investimento e funcionalismo público”

E dá como exemplo o anúncio da ligação entre o Curral das Freiras e o Jardim da Serra, anunciada por Miguel Albuquerque, “o presidente do Governo que é responsável por retirar a autonomia da escola daquela Freguesia, transferindo-a para o Funchal”.

Quanto ao PS-Madeira, a presidente regional do NÓS, Cidadãos!, acusa-o de “defender mais medidas sociais no Orçamento Regional e, ao mesmo tempo, propõe uma descida acentuada dos impostos, não explicando como é que será possível tapar a cabeça e os pés com um lençol tão curto”.

Segundo Filipa Fernandes, as próprias Câmaras Municipais governadas pelo PS, juntamente com as do CDS, “vão oferecendo benesses/presentes para todos, a abastados e a necessitados (neste caso, bem), sem critério social, dando a quem não precisa, estejamos a falar de manuais escolares ou bolsas universitárias, e com essa prática aumentam a injustiça social e delapidam recursos tão essenciais para uma boa gestão pública”.

Razões que levaram o NÓS, Cidadãos! a lançar o desafio de apostar em recursos necessários para o funcionamento do novo hospital, sabendo que, nos últimos anos, o funcionamento do atual hospital tem revelado carências graves ao nível dos meios necessários para exercer de forma adequada as suas funções.

“Impõe-se responsabilidade, mas também novas formas de participação democrática e uma renovada vitalidade nos compromissos de que dependem a evolução económica, social e cultural que todos ambicionamos”, defende o Nós, Cidadãos!