Normas de ocupação do varadouro de Câmara de Lobos em vigor na próxima semana

Na sequência das diligências efectuadas pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos, em articulação com a APRAM, a Direcção Regional de Pescas (DRP) e a Capitania do Porto do Funchal, e após a auscultação pública dos proprietários de embarcações de pesca profissional e de recreio, a autarquia já publicou o aviso com as Normas de Utilização do Varadouro e Calhau da Baía de Câmara de Lobos, podendo os proprietários de embarcações que utilizam aquele espaço, proceder, a partir da próxima semana, ao pedido formal de autorização. Os requerimentos poderão ser efectuados directamente nos serviços da APRAM ou entregues na Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

O novo normativo de ordenamento do varadouro de Câmara de Lobos visa assim organizar a ocupação do espaço público do varadouro que passa a ser dividido em 6 zonas, devidamente delimitadas.

Zona A compreende a rampa de varagem e será destinada ao acesso à área molhada ou à margem. Esta zona deverá permanecer sempre desimpedida sendo expressamente proibido deixar no seu pavimento qualquer tipo de material ou embarcação, colocar ou abandonar redes e aprestos de pesca ou qualquer outro objecto, independentemente da sua natureza.

Zona B destina-se à varagem de embarcações de pesca profissional no activo, com comprimento fora a fora não superior a 10 metros.

Zona C destina-se à varagem de embarcações de pesca de recreio de construção em madeira de tipologia típica tradicional, no activo, com comprimento fora a fora não superior a 7,5 metros.

Zona D será reservada para corredor de acesso destinado a pequenas embarcações de pesca, motas de água, pranchas ou outros, o qual deverá permanecer sempre desimpedido.

Zonas E e F serão reservadas à varagem de embarcações temporariamente inactivas.

Assim sendo, os proprietários de embarcações actualmente estacionadas ou que pretendam vir a estacionar no varadouro de Câmara de Lobos, deverão proceder ao pedido de autorização para estacionar as respectivas embarcações no local.

O requerimento de autorização de varagem deverá ser acompanhado da correspondente documentação das embarcações, nomeadamente título de propriedade, certificado de navegabilidade, taxa de farolagem e seguro da embarcação. As embarcações de pesca profissional deverão apresentar ainda a licença de pesca.

Neste momento a autarquia está já a proceder à demarcação das zonas para estacionamento das embarcações no varadouro e zonas para as manobras de acesso ao mar. Com o actual procedimento a autarquia de Câmara de Lobos e as entidades com competência de administração e fiscalização portuária e marítima, nomeadamente, APRAM, DRP e Capitania do Porto do Funchal, pretendem promover um melhor ordenamento da ocupação do varadouro, um dos principais cartazes turísticos do concelho e da Madeira.