A Noite do Mercado já está a atrair milhares de pessoas. A esta hora, já começa a ser difícil circular em partes da Rua Fernão Ornelas e nas artérias em redor do Mercado do Lavradores.

Como sempre, há muito animação e barracas com todo o tipo de bebidas e iguarias.

O tempo está ameno, sendo de esperar que as festas durem até de madrugada.