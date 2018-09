Noite Aberta de 2018 na Estação de Biologia Marinha do Funchal

Desde 2007 que a Estação de Biologia Marinha do Funchal abre as suas portas ao público uma noite, por mês, durante o Verão, com o intuito de mostrar o que se faz aqui neste laboratório, tanto na componente da investigação como na componente da educação ambiental.

A próxima Noite Aberta de 2018 será sábado, dia 15, e conta com o seguinte programa: 21 horas ‘Mariscos da Madeira’, com o convidado João Delgado (director de Serviços da Direcção Regional de Pescas e Chefe de fila do projecto Mariscomac); às 20 horas e 22h30 há visitas guiadas à Estação de Biologia Marinha do Funchal.

O projecto MARISCOMAC (Desenvolvimento de condições técnico-científicas, formação, transferência de tecnologia e conhecimento, visando fomentar a exploração e comercialização sustentável de mariscos na Macaronésia) é desenvolvido em parceria com os arquipélagos das Canárias e Cabo-Verde, no âmbito da cooperação territorial com os países da Macaronésia (MAC - 2014-2020) da União Europeia (UE). Com início na Madeira em Dezembro de 2016, tem como objectivos a determinação de parâmetros oceanográficos e biológicos dos mariscos com interesse comercial: crustáceos (sapateira e caranguejo da fundura, gamba da Madeira) e moluscos (lapas e caramujos), utilizando tecnologias responsáveis e respeitadoras do ambiente.