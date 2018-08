No próximo sábado há mais um ‘Café Memória’

No dia próximo dia 25 de Agosto (sábado), das 9 às 11 horas, decorre, no Restaurante Yuan Sushi Wok (Madeira Shopping), mais uma sessão do ‘Café Memória da Madeira’. Esta sessão irá trazer Marla Jasmins, também conhecida como Dra. Risinhos, para uma sessão sobre terapia do riso.

Marla Jasmins é mentora do projecto ‘Risoland Madeira’ e tem como objectivo relembrar que o riso é um grande aliado para encarar a vida de uma forma positiva.

O evento é de entrada gratuita, sem exigência de inscrição prévia.

Recorde-se que o ‘Café Memória’ da Alzheimer Portugal tem como objectivo ser ponto de encontro de cuidadores, pessoas com demência e pessoas com problemas de memória e abordar temas relacionados com demência e o bem estar da pessoa com a doença e dos seus cuidadores.