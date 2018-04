No domingo há exposição de Clássicos em Machico

Os grupos Amigos Fiat Madeira e Domingo Clássico Madeira vão, pelo quarto ano consecutivo, celebrar na Madeira o ‘Drive It Day’, organizando uma exposição de veículos clássicos na cidade de Machico.

O Drive It Day é uma efeméride que é celebrada em muitos países europeus, que relembra uma prova de velocidade e resistência que se realizou em Londres no dia 23 de Abril de 1900.

Na Madeira a comemoração acontece com uma exposição para viaturas clássicas e pré-clássicas, que se realizará entre as 10 as 17 horas, do dia 22 de Abril (domingo).

A iniciativa tem o apoio da Junta de Freguesia de Machico, que antes organizava também no dia 25 de Abril, uma exposição para clássicos denominada ‘Clássicos da Revolução de Abril de 1974’. As duas iniciativas juntaram-se resultando, desde o ano transacto, o ‘Drive It Day – Clássicos da Revolução de Abril 2018’.

O evento decorrerá na Alameda dos Plátanos e na Praça do Fórum Machico, onde estarão em destaque os Ford Escort. O modelo lançado em 1968 está a comemorar 50 anos e terá, por isso, um espaço específico.

No total são 194 automóveis e 42 motas inscritas.

Esta exposição contará com as seguintes categorias de veículos:

- Viaturas de série até 1969

- Viaturas de série de 1970 a 1979

- Viaturas da Revolução de Abril (Viaturas matriculadas do ano de 1974)

- Viaturas de série de 1980 a 1990

- Viaturas Desportivas de Raiz (até 1990)

- Viaturas Desportivas Modificadas (até 1990)

- Viaturas Descapotáveis (até 1990)

- Viaturas todo o terreno (até 1990)

- Viaturas de Lazer (VW Combi, auto-caravanas, etc. até 1990)

- Viaturas de Trabalho (até 1990)

- Ciclomotores e motociclos (até 1990, com destaque para a Casal Boss)

- Comemoração dos 50 Anos do Ford Escort (1968-2018) – Todos os Modelos Escort

- Feira de Automobilia