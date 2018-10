Ninguém oferece 11,9 milhões de euros pelo ‘Golden Gate’

O Governo Regional voltou a tentar vender o cobiçado edifício do Golden Gate mas não apareceram interessados para pagar os 11.950.000 euros pretendidos pelo executivo madeirense.

Depois de uma hasta pública que ficou deserta em que o Governo Regional tentava encaixar cerca de 12 milhões de euros, com a venda do emblemático prédio no coração da cidade, a sessão da manhã desta quarta-feira voltou a ficar deserta.

O prazo para entrega de propostas escritas para a compra do edifício Golden Gate tinha terminado no passado dia 6 de Setembro sem que qualquer interessado tivesse formalizado uma proposta junto do Governo Regional.

Entretanto, a 11 de Setembro, o imóvel público foi lançado em hasta pública a 11 de Setembro no auditório da Secretaria dos Equipamentos e Infraestruturas (Campo da Barca), pelo valor base de licitação de 12,6 milhões de euros, mas não foi feita qualquer oferta.

O principal interessado na compra do edifício seria Dionísio de Sousa, o empresário da estalagem ‘Montanha’, que há cerca de dois anos comprou o espaço do restaurante Golden Gate Café, localizado no mesmo imóvel. Também essa compra foi feita em hasta pública organizada pelo Governo e o bom resultado financeiro da operação terá contribuído para a decisão do executivo em avançar para a alienação do resto do edifício. A fracção do restaurante foi colocada no mercado por 2 milhões de euros e foi arrematada por uma empresa de Dionísio de Sousa por 4,7 milhões de euros.