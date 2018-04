‘Ninfas do Atlântico’ estão na final do ‘Got Talent Portugal’ e são “uma das fortes candidatas a vencer”

As ‘Ninfas do Atlântico’ garantiram o acesso à final do programa de talentos ‘Got Talent Portugal’, exibido na RTP1. O público foi soberano, votou e definiu que as madeirenses avançam para a final, isto depois de terem surpreendido o júri na sua audição, onde arrecadaram o triplo botão dourado, que lhes deu acesso à meia-final.

O grupo é composto por oito vozes femininas, sendo elas Sara Abreu, Ana Beatriz, Daniela Marques, Ana Rita Nunes, Sara Nascimento, Laura Silva, Leonor Freitas e Emma Dias, sendo coordenado por Zélia Gomes, que em 2014 criou o ensemble vocal ao abrigo de um projecto único da Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM).

“Vocês cantam muito bem”, disse Manuel Moura dos Santos, um dos jurados, acrescentando que espera “muito mais” da próxima vez. Já Cuca Roseta afirmou que “todas estão a um nível muito bom” e a actuação de hoje foi “excepcional”, ao passo que Herman José relembrou a figura de Max, caracterizando-o como “um dos melhores músicos portugueses”, uma analogia que serviu, de resto, para confirmar que “da Madeira vêm sempre grandes músicos”.

Para o fim estavam guardados os melhores elogios. Pedro Tochas acrescentou que “gostou muito” da actuação das madeirenses, especialmente do “visual”, ficando à espera do que vai acontecer. “São uma das fortes candidatas a vencer o ‘Got Talent’ deste ano”, rematou Pedro Tochas.